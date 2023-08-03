Защита Израйлита обжаловала вынесенный ему приговор

Смольнинский районный суд зарегистрировал апелляционную жалобу защиты предпринимателя Валерия Израйлита на вынесенный ему ранее приговор. Как уточнили 3 августа в объединенной пресс-службе судов Петербурга, адвокаты настаивают на оправдании своего подзащитного.

"Защитники просят Санкт-Петербургский городской суд приговор районного суда отменить, Валерия Соломоновича оправдать", — уточнили в судебной пресс-службе.

Адвокаты настаивают, что преследование Израйлита изначально было незаконным. По их мнению, бывший глава совета директоров ОАО "Компания Усть-Луга" должен быть оправдан.

В июле Смольнинский райсуд признал Израйлита виновным по статьям о проведении валютных операций по подложным документам (п. "а" ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, п. "а" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ), назначив ему три года и шесть лет лишения свободы соответственно по вменяемым эпизодам. При этом предприниматель был освобожден из зала суда, поскольку ему зачли срок содержания в СИЗО и под домашним арестом.

Фото: Telegram-канал "Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга"