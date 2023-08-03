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Новости 14:32

Защита Израйлита обжаловала вынесенный ему приговор

фото ЗакС политика Защита Израйлита обжаловала вынесенный ему приговор

Смольнинский районный суд зарегистрировал апелляционную жалобу защиты предпринимателя Валерия Израйлита на вынесенный ему ранее приговор. Как уточнили 3 августа в объединенной пресс-службе судов Петербурга, адвокаты настаивают на оправдании своего подзащитного.

"Защитники просят Санкт-Петербургский городской суд приговор районного суда отменить, Валерия Соломоновича оправдать", — уточнили в судебной пресс-службе.

Адвокаты настаивают, что преследование Израйлита изначально было незаконным. По их мнению, бывший глава совета директоров ОАО "Компания Усть-Луга" должен быть оправдан.

В июле Смольнинский райсуд признал Израйлита виновным по статьям о проведении валютных операций по подложным документам (п. "а" ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, п. "а" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ), назначив ему три года и шесть лет лишения свободы соответственно по вменяемым эпизодам. При этом предприниматель был освобожден из зала суда, поскольку ему зачли срок содержания в СИЗО и под домашним арестом.

Фото: Telegram-канал "Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга"


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