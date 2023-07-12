Смольнинский суд признал Израйлита виновным и отпустил домой

Смольнинский районный суд Петербурга 12 июля огласил приговор предпринимателю Валерию Израйлиту. Как сообщила объединенная пресс-служба городских судов, отправка в колонию ему не грозит.

Экс-глава совета директоров ОАО "Компания Усть-Луга" признан виновным по статьям о проведении валютных операций по подложным документам (п. "а" ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, п. "а" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). По первому эпизоду ему назначили три года, а по второму — шесть лет лишения свободы.

Впрочем, отправка в колонию предпринимателю не грозит. "С учетом содержания под стражей и домашним арестом, Израйлит освобожден от наказания по отбытию", — передала судебная пресс-служба.

Суд изменил бизнесмену меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде. Продлится она вплоть до вступления приговора в законную силу. При этом арест на имущество Израйлита оставлен в силе.

На предыдущем заседании суда защита Израйлита просила оправдать его. Перед этим сторона обвинения ходатайствовала о назначении ему 9,5 лет колонии.

Фото: Telegram-канал "Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга"