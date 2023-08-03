Нежелательной организацией в РФ объявили Центр европейских исследований им. Вилфрида Мартенса*

Генпрокуратура признала нежелательной в РФ деятельность Центра европейских исследований им. Вилфрида Мартенса*, о чем сообщается на сайте ведомства. Неправительственная некоммерческая организация, зарегистрированная в Брюсселе, существует с 2007 года.

В сообщении ведомства утверждается, что под видом просветительской работы центр формирует негативный имидж России и россиян в мире. Ему в вину также ставится "обоснование необходимости военно-политического и информационного противостояния с Россией, усиление санкционного давления с целью навредить экономическому развитию нашей страны".

Не устраивает надзорный орган также регулярное привлечение юрлицом неких "псевдоэкспертов", которые выступают за различного рода реформы в России.

Отметим, что за год число нежелательных организаций в РФ выросло в четыре раза.

*Генпрокуратура объявила Центр европейских исследований им. Вилфрида Мартенса* нежелательной организацией в РФ

Фото: ЗАКС.Ру