Количество признанных нежелательными организаций выросло за год в четыре раза

За первые шесть месяцев 2023 года Генпрокуратура признала нежелательными в России 27 зарубежных неправительственных организаций, рассказали РИА "Новости" в ведомстве. Это практически в четыре раза превышает количество НПО, признанных нежелательными за аналогичный период прошлого года. Тогда подобный статус получили семь организаций.

"Приняты решения о признании нежелательной на территории России деятельности 27 <...> иностранных и международных неправительственных организаций, угрожающих безопасности государства", — сообщили в Генпрокуратуре.

В ведомстве отметили, что особое внимание уделяли организациям, чью деятельность сочли направленной на вмешательство во внутренние дела страны.

В первом полугодии Генпрокуратура признала нежелательными организациями, в частности, экологическое движение Greenpeace*, антикоррупционную НПО Transparency International** и правозащитную группу "Агора"***. Позже Минюст внес их в соответствующий перечень.

*Минюст внес Greenpeace International (Stichting Greenpeace Council) ("Гринпис Интернешнл", "Фонд Гринпис Совет", "ГРИНПИС") в список нежелательных организаций на территории РФ

**Генпрокуратура признала Transparency International нежелательной организацией на территории РФ, Минюст внес "Трансперенси Интернешнл-Р" в реестр иностранных агентов

***Минюст внес Law Sofia Foundation (Фонд "Право-София", Международная правозащитная группа "Агора") в список нежелательных организаций на территории РФ

Фото: ЗАКС.Ру