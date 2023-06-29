"Агора"* и "Завет церквей TCCN"** пополнили список нежелательных организаций

Министерство юстиции включило 29 июня в реестр нежелательных организаций международную правозащитную группу "Агора"* и американскую религиозную организацию "Завет церквей TCCN"**. Ведомство сослалось при этом на ранее выпущенные решения Генеральной прокуратуры.

"Организации включены в перечень <...> на основании решений первого заместителя генерального прокурора Российской Федерации", — уточнили в ведомстве.

Генпрокуратура признала "Агору"* нежелательной организацией 19 июня. Ведомство обосновало свое решение тем, что правозащитная группа якобы рассказывает об ущемлении прав и свобод россиян и помогает оппозиционерам, включая состоящих в организациях, признанных в России экстремистскими. "Завет церквей TCCN"** был признан нежелательным 8 июня, в вину ему поставили финансирование украинской армии.

Накануне Генпрокуратура признала нежелательной организацией выпускаемую в Латвии "Новую газету Европа"***.

*Минюст внес Law Sofia Foundation (Фонд "Право-София", Международная правозащитная группа "Агора") в список нежелательных организаций на территории РФ

**Минюст внес "Завет церквей TCCN" (Transformation Center Covenant Network TCCN, Transformation Center Church International) в список нежелательных организаций на территории РФ

***Генпрокуратура объявила "Новую газету Европа" нежелательной организацией

Фото: ЗАКС.Ру