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Новости 16:24

Бастрыкина обеспокоила сохранность памятников в поселке имени Морозова

фото ЗакС политика Бастрыкина обеспокоила сохранность памятников в поселке имени Морозова

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин отдал два поручения, касающиеся содержания объектов культурного наследия в поселке имени Морозова (Всеволожский район).

Во-первых, главу ведомства интересует ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту разрушения "Братской могилы защитников Петрограда от Юденича" (1919 г.). Ранее было установлено, что в границах памятника находятся автомойка и стройка, отходы от которых наносят ему вред.

Во-вторых, внимание Бастрыкина привлекла информация о несанкционированных строительных работах, имевших место на территории Дома культуры имени Н.М. Чекалова. Здание примечательно тем, что в нем находился штаб 1-й дивизии войск НКВД, сражавшийся за Ленинград в начале Великой Отечественной войны. Известно, что стройка была приостановлена. Глава СК ввиду сохраняющегося беспокойства местных жителей потребовал от подчиненных в Ленобласти проверить состояние объекта.

фото: пресс-служба СК


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