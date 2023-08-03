ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 17:25

После атаки дронов на "Москва-Сити" сотрудников Минэкономразвития отправили на удаленку до осени

фото ЗакС политика После атаки дронов на "Москва-Сити" сотрудников Минэкономразвития отправили на удаленку до осени

Минэкономразвития продлило режим дистанционной работы для своих сотрудников до 1 сентября. Об этом пишет "Коммерсант", располагающий текстом соответствующего приказа за подписью главы ведомства Максима Решетникова.

Документ, впрочем, предусматривает "режим возможного нахождения в здании правительственного комплекса с 8:00 до 22:00".

Решению предшествовали атаки беспилотников на здание делового центра "Москва-Сити", в котором работают сотрудники министерства.

Беспилотники за последнее время попали в башню IQ-квартала, входящую в комплекс "Москва-Сити", дважды: 30 июля и 1 августа. При обоих инцидентах, по официальной версии, никто не пострадал.

фото: unsplash


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости3 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама