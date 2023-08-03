После атаки дронов на "Москва-Сити" сотрудников Минэкономразвития отправили на удаленку до осени

Минэкономразвития продлило режим дистанционной работы для своих сотрудников до 1 сентября. Об этом пишет "Коммерсант", располагающий текстом соответствующего приказа за подписью главы ведомства Максима Решетникова.

Документ, впрочем, предусматривает "режим возможного нахождения в здании правительственного комплекса с 8:00 до 22:00".

Решению предшествовали атаки беспилотников на здание делового центра "Москва-Сити", в котором работают сотрудники министерства.

Беспилотники за последнее время попали в башню IQ-квартала, входящую в комплекс "Москва-Сити", дважды: 30 июля и 1 августа. При обоих инцидентах, по официальной версии, никто не пострадал.

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