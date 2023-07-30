Минувшей ночью беспилотники атаковали "Москва-Сити"

Очередная атака беспилотников на объекты Москвы состоялась минувшей ночью, сообщил 30 июля мэр столицы Сергей Собянин. Итогом налета стало повреждение фасадов двух офисных башен в "Москва-Сити", следует из его слов.

"Сегодня ночью совершена атака украинских беспилотников. Незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Сити. Жертв и пострадавших нет", — написал Собянин в своем Telegram-канале.

В Минобороны произошедшее охарактеризовали как "попытку террористической атаки киевского режима" с помощью дронов по объектам в Москве.

Один украинский БПЛА уничтожен в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского района Московской области", — поведали в ведомстве. Еще два беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, вследствие чего "потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий "Москва-Сити"".

Как уточнил ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах, взрыв прогремел на одном из этажей здания "IQ-квартала" на территории "Москва-Сити". В результате было нарушено остекление фасада, при этом пожар вслед за этим не случился.

В пятницу стало известно о беспилотнике, сбитом поблизости от Москвы. Перед этим, в понедельник, была зафиксирована атака двух дронов на столицу.

Фото: unsplash