Собянин сообщил об отсутствии пострадавших при атаке беспилотников на Москву

Рано утром 24 июля в Москве были зафиксированы удары беспилотных летательных аппаратов по двум зданиями в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В ходе атаки никто не пострадал, отметил он.

"Сегодня около четырех часов утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Серьезных разрушений и пострадавших нет", — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Факт атаки на столичные здания, а также отсутствие пострадавших подтвердили в Министерстве обороны. В ведомстве уточнили, что смогли подавить два аппарата силами радиоэлектронной борьбы.

"Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение. В результате пресеченной террористической атаки киевского режима пострадавших нет", — сообщили в министерстве.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы, один дрон был сбит на Комсомольском проспекте, а другой попал в высотное здание на проспекте Лихачева.

До этого беспилотники атаковали Москву в конце мая, Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. В начале того же месяца в Кремле заявили о сбитии двух дронов над президентской резиденцией.

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