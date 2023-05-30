Следком возбудил дело о теракте после атаки беспилотниками на Москву

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ) в связи с атакой на Москву, предпринятой с помощью беспилотных аппаратов. Произошло это в связи с поручением его руководителя Александра Бастрыкина.

"По факту атаки беспилотными летательными аппаратами по поручению Председателя СК России Главным следственным управлением ведомства возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт)", — отчиталась пресс-служба ведомства 30 мая.

К расследованию привлечены опытные следователи и криминалисты центрального аппарата Следкома, а вместе с ними и сотрудники Судебно-экспертного центра СК.

Атака на Москву произошла во вторник рано утром, в результате пострадали два человека. Минобороны объявило, что в ней участвовали восемь беспилотников все из которых были поражены, после чего три "потеряли управление и отклонились от намеченных целей". Столичная прокуратура предостерегла от распространения недостоверной информации по поводу происшествия, пригрозив административной и уголовной ответственностью за это.

Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава государства не намерен обращаться к гражданам по поводу случившегося. Сам представитель Кремля положительно охарактеризовал работу Минобороны и сил ПВО во время атаки.