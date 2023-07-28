Собянин рассказал о ночной попытке атаки беспилотника близ Москвы

В ночь на 28 июля Министерство обороны пресекло очередную попытки атаки Москвы беспилотником, сообщил столичный мэр Сергей Собянин. Непосредственно в самом военном ведомстве уточнили, что дрон был сбит средствами противовоздушной обороны.

"Ночью была предпринята попытка атаки вражеского беспилотника, который был сбит силами Министерства обороны. Разрушений и пострадавших нет", — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Непосредственно в самом Минобороны поведали о пресечении "попытки киевского режима" атаковать с помощью дрона некие объекты в Подмосковье. "Средствами ПВО БПЛА уничтожен", — отчитались в ведомстве и, как и Собянин, сообщили об отсутствии пострадавших и разрушений.

В минувший понедельник Собянин сообщал об атаке двух беспилотников по Москве. До этого дроны дважды прилетали в столицу в мае: в начале месяца их сбили над Кремлем, в результате другой пострадали два человека.

Фото: pixabay