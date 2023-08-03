В Петербурге создали интерактивную карту лифтов в дореволюционных домах

Студентки Высшей школы экономики в Петербурге разработали интерактивную карту, на которой представлены все лифты в дореволюционных доходных домах города. Об этом сообщает пресс-служба вуза. Авторы проекта изучили 26 домов в трех исторических районах и нанесли их на карту.

Первый петербургский дом, в котором появился лифт, расположен на улице Ломоносова (дом купцов Елисеевых). Подъемник, появившийся в нем в 1890 году, сохранил свой внешний вид и действует до сих пор. Всего первоначальный декор исторических лифтов сохранился в шести доходных домах.

"Мне очень нравится лифт архитектора Хренова — из соответствующего доходного дома. Очень аккуратный круглые лифт и кованая шахта хорошо вписываются в убранство парадных", - рассказала о своих предпочтениях одна из создательниц карты Елизавета Красакова.

Проект был реализован для Виртуального музея дизайна.

фото: spb.hse.ru