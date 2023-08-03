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Новости 18:43

В Петербурге снова усилят охрану военкоматов

фото ЗакС политика В Петербурге снова усилят охрану военкоматов

Петербургские власти планируют вернуться к практике усиленного патрулирования и охраны зданий военных комиссариатов. Об этом пишет издание 78.ru со ссылкой на свои источники.

Повышенные меры безопасности будут действовать во всех районах. Круглосуточной охраной принадлежащих Минобороны зданий будут заниматься полицейские. К такой практике уже прибегали после начала частичной мобилизации, в связи с участившимися нападениями на объекты по всей стране. В мае от усиленной охраны отказались.

На текущей неделе за три дня в городе и области попытались поджечь четыре военкомата. Для одного злоумышленника это закончилось арестом, для другого - принудительной госпитализацией в психиатрическую клинику. Подробнее о последней серии нападений на военкоматы читайте в материале ЗАКС.Ру.

Фото: ЗАКС.Ру


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