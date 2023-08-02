Поджечь военкоматы пытаются три дня подряд

Военкомат Центрального района

С 31 июля по 2 августа в Петербурге и области пытались поджечь четыре военкомата. По статье об умышленной порче имущества возбудили несколько дел. Одного поджигателя уже арестовали, другой назначили психиатрическую экспертизу. За три дня сообщалось более чем о 20 похожих случаях по всей стране. Обвиняемые объясняли свои действиями звонками мошенников.

Вечером 2 августа Дзержинский районный суд Петербурга арестовал на два месяца 54-летнего Александра Перова, которого собираются судить за поджог здания военного комиссариата Центрального района. Его действия квалифицировали как умышленное повреждение имущества (ч. 2 ст. 167 УК). В последний день июля он предпринял попытку поджога. Приехал на улицу Чайковского на ВАЗ 2199, бросил два "коктейля Молотова" в дверь учреждения, а затем сел в машину и начал таранить ворота в доме напротив. Позже Перова задержали.

Во время допроса нарушитель спокойствия заявил, что атаковать военкомат его попросили неизвестные. В середине июля телефонные мошенники вынудили его взять несколько кредитов и перевести все деньги им. Позже с Перовым созвонился человек, представившийся сотрудником безопасности банка. Он посоветовал связаться с якобы "сотрудником ФСБ". Последний должен был помочь в "списании кредитов" за поджог здания военкомата. В суде Перов был скрытен - прятал лицо от журналистов. Слушателей на заседание не пустили.

Пока обсуждалось ходатайство об аресте Перова, суд в Сестрорецке отправил 53-летнюю Наталию Колядину в стационар для подготовки психиатрической судебной экспертизы. На нее завели дело по статье о покушении на повреждение имущества (ч. 3 ст. 30 УК и ч. 2 ст. 167 УК). Колядина днем 1 августа пришла в военный комиссариат по Кронштадтскому и Курортному районам с пакетом, в котором были подготовлены емкости с бензином. Как и Перова, пойти на такой шаг ее вынудили телефонные мошенники. Они убедили перевести более 800 тысяч рублей на счета злоумышленников, а потом потребовали поджечь военкомат, чтобы вернуть деньги, сообщил телеканал "78". Журналистам подозреваемая рассказала о диагностированном психическом расстройстве.

Военкоматы поджигали также в Адмиралтейском районе Петербурга и во Всеволожске. Городской комиссариат на Английском проспекте пыталась повредить 66-летняя сотрудница супермаркета, надев платок на голову и очки. Через несколько часов женщину задержали в квартире, она живет неподалеку. Как и другим "поджигателям", атаковать здание пенсионерке предложили неизвестные собеседники по телефону.

Последний инцидент случился утром 2 августа в Ленинградской области. Пенсионер пытался поджечь здание военного комиссариата Всеволожска. Он бросил две горящие бутылки, но промахнулся. Работники военкомата самостоятельно потушили огонь, а мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов. Задержанный тоже рассказал, что получал указания якобы от "сотрудника безопасности Центробанка".

В пресс-службе Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области заявили корреспонденту ЗАКС.Ру, что не будут комментировать случаи попыток поджогов военкоматов.

Максимальное наказание по статье о повреждении имущества путем поджога - до пяти лет лишения свободы. В некоторых случаях за такое судят по куда более строгой статье о терроризме (ст. 205 УК). По ней грозит до 20 лет заключения. Также за подобное деяние возбуждали дела о хулиганстве. Иногда дело заводят сразу по двум статьям. Так, волгоградца Дениса Сердюка после попытки поджечь военкомат приговорили к четырем годам колонии за порчу имущества (ч. 2 ст. 167) и хулиганство (ч. 2 ст. 213 УК). Иначе квалифицировали дело в отношении школьника Егора Балазейкина, который предпринял безуспешную попытку поджога военкомата в Кировске. Сперва его обвинили в покушении на порчу имущества, но в ходе следствия силовики якобы узнали о других попытках юноши поджечь военкомат и переквалифицировали дело в покушение на террористический акт (ст. 30 УК, ст. 205 УК).

В Петербурге по "террористической" статье хотят судить медбрата Максима Асрияна. Он якобы намеревался поджечь военкомат на Южном шоссе в октябре 2022 года, но не стал этого делать. Подойдя к зданию, Асриян увидел патруль Росгвардии и передумал. Задержали его при попытке вылететь из страны. Сейчас его держат в следственном изоляторе.

Из-за попытки поджечь военкомат в Ломоносове в день объявления частичной мобилизации 21 сентября суд отправил в колонию-поселение на полтора года Виктора Мельникова. Его судили за умышленное повреждение имущество путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК). Также Мельникова обязали пройти лечение у психиатра. Если новые фигуранты таких дел, вероятней всего, при поджоге руководствовались материальной стороной вопроса, то перечисленные обвиняемые и осужденные могли руководствоваться и иными, не связанными с телефонным мошенничеством, причинами.

Череда поджогов военкоматов с 29 июля по 2 августа прошла по всей России. Известно более чем о двадцати случаях в крупных городах: Казане, Омске, Калуге, Можайске, Подольске и других. Как и задержанные петербуржцы, многие пришли к военкоматам после звонков от неизвестных, представившихся "работниками банков" или "сотрудниками" силовых структур.

С февраля 2022 года необходимость тушить военкоматы по всей стране возникала более ста раз. Особенно часто это приходилось делать в сентябре. Попытки поджечь здания предпринимали пенсионеры, учителя, школьники и студенты.

Текст и фото - Константин Леньков