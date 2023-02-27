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Новости 19:10

Поджигателю военкомата в Волгограде дали четыре года колонии

фото ЗакС политика Поджигателю военкомата в Волгограде дали четыре года колонии

Суд в Волгограде приговорил к четырем годам колонии общего режима 30-летнего местного жителя Дениса Сердюка, которого признали виновным в поджоге здания военкомата. Как указывает региональная пресс-служба судов, Сердюка осудили по ч.2 ст.167 УК (умышленные уничтожение или повреждение имущества) и по ч.2 ст. 213 УК (хулиганство).

Следствие и суд установили, что фигурант в мае прошлого года воспламенил и забросил в окно военкомата "самодельные зажигательные устройства", после чего скрылся и в дальнейшем был задержан. В оперативных мероприятиях участвовали и полицейские, и сотрудники ФСБ. Свою вину подсудимый полностью признал и раскаялся.

Отметим, что осенью прошлого года Генштаб пригрозил поджигателям военкоматов ответственностью по статьям о терроризме. Первый подобный приговор вынесли в Нижневартовске месяц назад: местному жителю дали 12 лет колонии строгого режима.


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