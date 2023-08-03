До конца года в Петербурге запустят в работу еще шесть фонтанов

В 2023 году в Петербурге уже восстановили пять фонтанов, сообщил вице-губернатор Сергей Дрегваль. Об этом он рассказал во время прямой линии правительства 3 августа.

Чиновник заявил, что до конца года планируется восстановить еще шесть фонтанов. Два из них находятся во дворе дома 51 по Литейному проспекту, уточнил Дрегваль

- В вашем дворе стоят две некрасивые клумбы - это когда-то были фонтаны. "Водоканал" сейчас занимается восстановлением этих фонтанов, - сказал вице-губернатор в ответ на вопрос петербурженки о работах во дворе.

Также на прямой линии Дрегваль заявил, что Петербург не может отказаться от летних отключений воды. По его словам, максимальный срок отсутствия воды - две недели.

София Саттарова / Скриншот трансляции прямой линии