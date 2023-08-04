Траты на госзакупки иномарок выросли в России более чем в два раза за год

Расходы на государственные закупки автомобилей иностранных марок увеличились в России за год более чем в два раза, сообщил 4 августа ТАСС со ссылкой на исследование "Контур.Торгов". Если в январе-июне 2022 года на эти цели потратили 199 миллионов рублей, то за шесть месяцев этого года общая сумма госзакупок иномарок составила 464 миллиона рублей.

"В первом полугодии 2023 года расходы на закупки иностранных автомобилей <...> выросли на 133 % — со 199 миллионов до 464 миллионов рублей", — говорится в исследовании.

Если в первом полугодии прошлого года на иномарки приходилось 7,5 % от всех средств на закупку машин, то в этом году их доля увеличилась до 18,5 %. При этом с 77 до 96 процедур увеличилось количество закупок зарубежных машин.

В то же время госрасходы на закупки отечественных автомобилей сократились с 2,39 миллиарда до 2,01 миллиарда рублей за первые три месяца 2022 и 2023 года соответственно. Таким образом, снижение составило 15 %.

"На 3 августа 2023 года на федеральных торговых площадках размещены 10 тендеров на закупку иностранных автомобилей общей стоимостью 52 миллиона рублей. В частности, госзаказчики стремятся приобрести автомобили Haval Jolion и Toyota Camry", — рассказал ТАСС эксперта "Контур.Торгов" Василий Данильчик. Он уточнил, что закупки иномарок выросли в 2023 году, несмотря на необходимость получения заказчиками разрешения Минпромторга на проведение торгов.

Накануне президент Владимир Путин заявил, что чиновники должны ездить исключительно на российских автомобилях.

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