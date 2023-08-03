Госслужащие должны ездить на российских автомобилях, заявил Путин

Всем без исключения российским чиновникам следует отказаться от зарубежных марок автомобилей в пользу отечественных, считает президент Владимир Путин. Своими мыслями на этот счет он поделился 3 августа в ходе встречи главами предприятий обрабатывающей промышленности.

Выступая на встрече, Путин заявил, что получал предложения от министерств и ведомств продолжить закупки иномарок, "сделать упор на по сути автомобили иностранного производства", передает "Интерфакс". По собственному признанию главы государства, он такую идею не поддержал.

"Я сказал, что это должно быть абсолютно исключено, и все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях", — рассказал Путин.

Президент добавил, что "всё это чиновничество наше замечательное" должно понимать необходимость развития российских автопредприятий и других отечественных изделий.

В июле спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости отказа парламентариев от использования иномарок в качестве служебных машин. Инициативу поддержал и избранный от Петербурга депутат Виталий Милонов.

Фото: Kremlin.ru