Новые электробусы покрасят в Петербурге в "весенний зеленый" цвет

В Петербурге определились с цветом новых электробусов, сообщил 4 августа губернатор Александр Беглов в своих соцсетях. По итогам прошедшего голосования на его странице во "ВКонтакте" горожане отдали предпочтение "весеннему зеленому" цвету, следует из слов градоначальника.

"В опросе приняли участие почти 18 тысяч человек. Большинство высказались за "весенний зеленый" — цвет природы и, конечно, экологии", — написал Беглов.

Губернатор отметил, что "это соответствует нашему курсу на сохранение окружающей среды и сокращение вредных выбросов". Он также добавил, что в своем стремлении к большей экологичности Смольный руководствуется поручением президента Владимира Путина. В целом сейчас более половины петербургского транспорта работает на экологичных видах топлива, отметил глава города.

О запуске голосования Беглов поведал 20 июля. Согласно данным на его странице, своим мнением поделились свыше 17,7 пользователей "ВКонтакте". При этом победивший вариант набрал 39,69 % голосов, что не намного больше варианта с цветом "морской волны", за который проголосовали 39,38 % участников.

Фото: ЗАКС.Ру