ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 11:45

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения беременной петербурженки

фото ЗакС политика Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения беременной петербурженки

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело в связи с сообщениями об избиении беременной женщины в Петербурге, сообщили 4 августа в силовом ведомстве.

Как уточнили в СК, ранее в средствах массовой информации появились сообщения о поступлении в одно из медучреждений Петербурга беременной женщины со следами побоев. Предположительно, это могло быть делом рук ее супруга, отметили в Следкоме.

Бастрыкин поручил и.о. главы ГСУ СК по Петербургу Олегу Бобкову возбудить уголовное дело "и представить доклад о предварительно установленных обстоятельствах".

Накануне об инциденте поведала "Фонтанка". Согласно информации издания, пострадавшая поступила в 16-й роддом на Малой Балканской улице из квартиры на улице Декабристов, где ее мог избить по голове, лицу и спине нетрезвый супруг. Как сообщалось, женщина находится на восьмом месяце беременности, причем вынашивает двойню.

Фото: Telegram-канал "Следком"


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости4 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама