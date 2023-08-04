Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения беременной петербурженки

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело в связи с сообщениями об избиении беременной женщины в Петербурге, сообщили 4 августа в силовом ведомстве.

Как уточнили в СК, ранее в средствах массовой информации появились сообщения о поступлении в одно из медучреждений Петербурга беременной женщины со следами побоев. Предположительно, это могло быть делом рук ее супруга, отметили в Следкоме.

Бастрыкин поручил и.о. главы ГСУ СК по Петербургу Олегу Бобкову возбудить уголовное дело "и представить доклад о предварительно установленных обстоятельствах".

Накануне об инциденте поведала "Фонтанка". Согласно информации издания, пострадавшая поступила в 16-й роддом на Малой Балканской улице из квартиры на улице Декабристов, где ее мог избить по голове, лицу и спине нетрезвый супруг. Как сообщалось, женщина находится на восьмом месяце беременности, причем вынашивает двойню.

Фото: Telegram-канал "Следком"