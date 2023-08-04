В России начались поставки вакцины от гриппа, заявил Мурашко

В России стартовала подготовка к сезону гриппа, сообщил 4 августа министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, все контракты на поставку вакцин уже заключены и теперь начались поставки препаратов.

"Контракты все заключены, вакцины прошли контроль качества, начинают поставляться. Все разнарядки на поставку уже даны, первыми их получат северные регионы", — цитирует слова главы Минздрава РИА "Новости".

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал привить от гриппа не менее 60 % жителей в каждом из регионов. Власти Петербурга намерены закупить 760 тысяч доз вакцин от гриппа для взрослых горожан.

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