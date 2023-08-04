Внебрачный сын Жириновского подал в суд ради права на наследство

Внебрачный сын основателя ЛДПР Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн обратился с иском о признании отцовства в Никулинский суд Москвы, сообщил 4 августа ТАСС. По данным информагентства, истец рассчитывает получить право на наследство.

"Истец Эйдельштейн Олег Владимирович просит установить факт отцовства Жириновского Владимира Вольфовича по отношению к нему для реализации своих наследственных прав", — рассказали ТАСС в суде.

Дата заседания по делу пока не назначена.

В середине февраля стало известно о задержании Эйдельштейна за драку в московском ресторане, Тверской суд столицы тогда назначил ему 15 суток административного ареста по статье о мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением полиции (ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ). В конце месяца решение нижестоящей инстанции подтвердил Мосгорсуд.

Фото: ЗАКС.Ру