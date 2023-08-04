Комиссия по Генплану отказала РПЦ в воссоздании еще трех церквей

Комитет по градостроительству и архитектуре опубликовал протокол заседания комиссии по изменению в Генеральный план Петербурга от 7 июля. Из документа следует, что комиссия рассмотрела три заявлений от Санкт-Петербургской Епархии Русской Православной Церкви с просьбами об изменении статуса земель для воссоздания там утраченных церквей. Эти обращений комиссия отклонила.

Санкт-Петербургская Епархия РПЦ просила сформировать новый земельный участок у Центра планирования семьи на улице Комсомола, чтобы воссоздать там утраченную церковь блаженного Андрея Христа ради юродивого.

Также религиозная организация предложила изменить зонирование участка земли на улице Ивана Черных. Сейчас там зона озелененных территорий, а Епархия хочет зону для размещения церкви. На этом месте в РПЦ хотят видеть церковь преподобного Сергия Радонежского чудотворца.

Аналогичная просьба от религиозной организации поступила в отношении участка севернее дома 8 по проспекту Девятого Января. Там Санкт-Петербургская Епархия желает воссоздать церковь Казанской иконы Божией Матери.

На предыдущем заседании комиссия тоже рассматривала подобные просьбы Санкт-Петербургской Епархии. Все они были отклонены.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру