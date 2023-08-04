Бывший чиновник Росреестра стал замглавы комитета по вопросам законности

Новым заместителем председателя комитета Смольного по вопросам законности, правопорядка и безопасности стал Дмитрий Елькин. Он будет координировать деятельность организационного управления и управления по обеспечению деятельности мировых судей.

В комитете рассказали ЗАКС.Ру, что Елькин приступил к работе 28 июля. До этого он занимал пост заместителя главы управления Росреестра по Петербургу.

В начале июня еще одним заместителем председателя комитета по вопросам законности стала бывшая замглавы комитета финансов Светлана Шустрова.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру