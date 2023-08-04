Путин подписал закон о разовом налоге на сверхприбыль для компаний

Президент Владимир Путин подписал закон, облагающий 10-процентным налогом сверхприбыль крупных компаний. Документ, разработанный кабинетом министров, Федеральное собрание приняло на прошлой неделе. Нормативно-правовой акт вступает в силу с 1 января следующего года.

Уплатить единоразовый взнос от компаний, имевших среднюю прибыль за 2021 за 2022 годы выше 1 млрд рублей, потребуется в срок до 28 января. Деньги направятся в федеральный бюджет.

От налога освобождены представители нефтегазового и угледобывающего секторов, субъекты малого и среднего бизнеса, проблемные финансовые организации и застройщики, не выплачивавшие дивиденды.

фото: kremlin.ru