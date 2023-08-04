ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 17:25

Путин подписал закон о разовом налоге на сверхприбыль для компаний

фото ЗакС политика Путин подписал закон о разовом налоге на сверхприбыль для компаний

Президент Владимир Путин подписал закон, облагающий 10-процентным налогом сверхприбыль крупных компаний. Документ, разработанный кабинетом министров, Федеральное собрание приняло на прошлой неделе. Нормативно-правовой акт вступает в силу с 1 января следующего года.

Уплатить единоразовый взнос от компаний, имевших среднюю прибыль за 2021 за 2022 годы выше 1 млрд рублей, потребуется в срок до 28 января. Деньги направятся в федеральный бюджет.

От налога освобождены представители нефтегазового и угледобывающего секторов, субъекты малого и среднего бизнеса, проблемные финансовые организации и застройщики, не выплачивавшие дивиденды.

фото: kremlin.ru


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости4 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама