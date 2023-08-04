Территорию бывшего дельфинария на Крестовском острове отказались отдавать под застройку

Комиссия по подготовке изменений в Генплан Петербурга не поддержала предложение сменить тип назначения участка на Крестовском острове, который до конца 2020 года был занят дельфинарием. Об этом пишет "Деловой Петербург".

ООО "Константиновский" добивалось присвоения участку статуса жилой зоны. Сейчас он числится как зона спортивных сооружений и пляжей с включением объектов инженерной инфраструктуры (Р0).

"Члены комиссии приняли решение оставить на данной территории зону отдыха — Р1, что в перспективе даст возможность разместить новый объект спорта с бассейном или реконструировать дельфинарий", - рассказали журналистам в комитете по градостроительству и архитектуре.

В планы ООО входило построить на Константиновском проспекте жилой комплекс, состоящий из домов высотой от пяти до восьми этажей.

О других предложениях поправок в Генплан и их рассмотрении профильной комиссией читайте в материале ЗАКС.Ру.

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