Картаполов: Уголовная ответственность может наступить за неявку по мобилизационной повестке

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов раскрыл ТАСС новые детали резонансного законопроекта, которым предполагается ввести уголовную ответственность за уклонение от мобилизации. Поправками хотят дополнить статью 328 УК, наказывающую за уклонение от призыва на срочную службу.

Единоросс рассчитывает, что новую инициативу, поддержанную правительством, депутаты во всех трех чтениях смогут принять уже осенью.

Уклонение от мобилизации депутат определил как "самовольное оставление части мобилизованным — это самое главное, и попытка неявки в военный комиссариат с [момента] получения повестки в установленное время". Предусмотренное наказание варьируется в диапазоне от штрафа в полмиллиона рублей до пяти лет заключения.

Примечательно, что 4 августа Картаполов заявил Газете.Ru, что "никакой новой мобилизацией и не пахнет" и что между ней и обсуждаемым законопроектом не имеется логической связи.

фото: duma.gov.ru