Картаполов подтвердил планы введения уголовной ответственности за уклонение от мобилизации

Законопроект о введении уголовной ответственности за уклонение от мобилизации будет внесен на рассмотрение Госдумы в осеннюю сессию, заявил 4 августа глава парламентского комитета по обороне Андрей Картаполов. По его словам, инициатива уже получила поддержку правительства.

"Мы выступили с инициативой дополнить статью 328 Уголовного кодекса Российской Федерации частью третьей, в которой будет идти речь о наказании за уклонение от мобилизации. Полагаем, что это будет штраф до полумиллиона рублей или же лишение свободы на срок до пяти лет", — сообщил депутат в интервью "Парламентской газете".

Картаполов затруднился назвать сроки принятия еще не внесенного законопроекта. При этом он охарактеризовал идею как "более чем актуальную" и отметил, что не видит причин для отсрочек.

Информация о подготовке законопроекта об ответственности за уклонение от мобилизации появилась ранее. В конце июля президент Владимир Путин ужесточил ответственность за неисполнение обязанностей по воинскому учету, соответствующий закон Госдума приняла перед этим сразу во втором и третьем чтениях.

Фото: duma.gov.ru