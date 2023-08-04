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Новости 19:46

Путин подписал закон о бесплатном переводе денег между счетами в разных банках

фото ЗакС политика Путин подписал закон о бесплатном переводе денег между счетами в разных банках

Президент Владимир Путин подписал законопроект, запрещающий взимать комиссию с граждан за денежные переводы между их счетами в различных банках. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Вводимый запрет действует только в том случае, если объем переводимых между разными счетами денег не превышает 30 млн рублей в месяц. Банки не смогут ограничивать количество переводов в рамках указанной суммы.

Кроме того, нормативно-правовой акт применяется только к переводам по номеру телефона через систему быстрых платежей (СБП) или по номеру счета. Если же переводить деньги по номеру карты или в отделении банка, то комиссия сохранится.

Поправки в федеральный закон "О банках и банковской деятельности" верхняя и нижние палаты приняли на прошлой неделе. Норма вступит в законную силу через 270 дней.

фото: kremlin.ru


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