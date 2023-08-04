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Фигуранту "экстремистского" дела Навального дали восемь лет колонии

фото ЗакС политика Фигуранту "экстремистского" дела Навального дали восемь лет колонии

На выездном заседании Мосгорсуд приговорил к восьми годам колонии общего режима Даниэля Холодного, бывшего технического директора YouTube-канала "Навальный live". Об этом сообщила "Медиазона"*. Приговор ему огласили вместе с приговором оппозиционному политику Алексею Навальному, получившему девятнадцать лет особого режима сразу по шести уголовным статьям.

Весь процесс проходил в исправительной колонии №6 Владимирской области. Журналистов в зал заседаний не пустили ни на одно из слушаний.

Холодного обвинили в участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.2 УК) и в его финансировании (ст. 282.3 УК).

Журналисты узнали о назначенном Холодному приговоре с запозданием из-за низкого качества трансляции, которая велась из помещения колонии.

*Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру


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