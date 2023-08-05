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Новости 11:23

"Надо по-честному жить": Милонов рад инициативе об уголовном наказании для уклоняющихся от мобилизации

фото ЗакС политика "Надо по-честному жить": Милонов рад инициативе об уголовном наказании для уклоняющихся от мобилизации

Одобренный правительством законопроект о введении уголовной ответственности за уклонение от мобилизации вызвал одобрение у петербургского депутата из Госдумы Виталия Милонова. Для него эта инициатива есть нечто, восстанавливающее справедливость. Единоросс ждет от еще не внесенного законопроекта "серьезных последствий для негодяев".

"Я считаю, что в принципе нужно проверить всех наших липовых больных, липовых уклонистов, тех, кто испугался, тех, кто принес непонятно какие справки. Надо по-честному жить", - обозначил Милонов свою позицию в интервью телеканалу "Россия 24".

В течение недели инициативу комментировал в основном глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов. Именно от него граждане узнали, что уклонением предлагают считать оставление мобилизованным места службы и неявку в срок по мобилизационной повестке. Наказывать россиян за эти деяния хотят вплоть до лишения свободы на пять лет.

Характерно, что одновременно с заявлениями об уклонистах Картаполов категорически отрицает связь между новой нормой и новой волной частичной мобилизации в ближайшем будущем.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Милонов Виталий Валентинович 




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