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Новости 17:58

Из приговора Навальному убрали четыре статьи обвинения

фото ЗакС политика Из приговора Навальному убрали четыре статьи обвинения

Приговор по делу об экстремизме, вынесенный накануне политику Алексею Навальному, содержал только три криминальных эпизода. На это обратила внимание "Медиазона"*. Первоначально в деле их было семь по шести уголовным статьям.

От четырех пунктов обвинения оппозиционера освободили в связи с истечением сроков давности: это реабилитация нацизма (ст. 354.1 УК), вовлечение несовершеннолетних в совершение опасных действий (ч. 2 ст. 151.2 УК), создание НКО, посягающей на права граждан (ч. 2 ст. 239 УК) и призывы к экстремизму (ч. 1 ст. 280 УК).

Таким образом, 19-летний срок в колонии особого режима Навальный будет отбывать только по обвинению в финансировании экстремизма (ч. 2 ст. 282.3 УК), создании экстремистского сообщества (ч. 3 ст. 282.1 УК) и призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК).

Суд проходил прямо в ИК-6 Владимирской области, где политик отбывает девятилетний срок по делу о мошенничестве. Впереди Навальному, включенному в реестр экстремистов и террористов, предстоит еще один процесс по террористическим статьям.

*Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру


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