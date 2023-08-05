Из приговора Навальному убрали четыре статьи обвинения

Приговор по делу об экстремизме, вынесенный накануне политику Алексею Навальному, содержал только три криминальных эпизода. На это обратила внимание "Медиазона"*. Первоначально в деле их было семь по шести уголовным статьям.

От четырех пунктов обвинения оппозиционера освободили в связи с истечением сроков давности: это реабилитация нацизма (ст. 354.1 УК), вовлечение несовершеннолетних в совершение опасных действий (ч. 2 ст. 151.2 УК), создание НКО, посягающей на права граждан (ч. 2 ст. 239 УК) и призывы к экстремизму (ч. 1 ст. 280 УК).

Таким образом, 19-летний срок в колонии особого режима Навальный будет отбывать только по обвинению в финансировании экстремизма (ч. 2 ст. 282.3 УК), создании экстремистского сообщества (ч. 3 ст. 282.1 УК) и призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК).

Суд проходил прямо в ИК-6 Владимирской области, где политик отбывает девятилетний срок по делу о мошенничестве. Впереди Навальному, включенному в реестр экстремистов и террористов, предстоит еще один процесс по террористическим статьям.

*Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру