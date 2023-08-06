В России создадут федеральный реестр сказок и былин

Федеральный реестр сказок, былин, обрядов и танцев появится в России, сообщила 6 августа пресс-служба правительства. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"В России появится федеральный реестр объектов нематериального этнокультурного достояния — сказок, былин, танцев, обрядов, ремесел, традиций и обычаев", — рассказали в кабмине.

В реестре будет содержаться информация о происхождении, местности бытования, хранителях и носителях объекта культуры. Заниматься его созданием поручено Министерству культуры. Предполагается, что создание единого общедоступного ресурса позволит упростить изучение, сохранение и популяризацию наследия народов России.

Ранее в Минкульте поведали, что не планируют пока передачу музейных ценностей РПЦ. Заявление прозвучало на фоне предоставления РПЦ иконы Андрея Рублева "Троица" и раки для мощей князя Александра Невского.

Фото: ЗАКС.Ру