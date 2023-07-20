Минкульт не планирует пока передачу музейных ценностей РПЦ

Передачу Русской православной церкви иконы Андрея Рублева "Троица" и раки для мощей Александра Невского не следует воспринимать в качестве прецедента, заявила 20 июля ТАСС замдиректора департамента музеев и внешних связей Минкульта Наталия Чечель. По ее словам, сейчас не следует ждать повторения подобных действий с экспонатами.

"Это не прецедент. Передачи происходят не слишком часто, но происходят. Пока других передач на наблюдается", — заявила чиновница.

Накануне стало известно о перевозке "Троицы" из храма Христа Спасителя в реставрационный центр Грабаря, где для нее подготовлено специально оборудованное помещение с климат-контролем. Памятник будет храниться при температуре 19 градусов и влажности 50 %.

Как рассказала в четверг РИА "Новости" гендиректор Третьяковской галереи Елена Проничева, сроки реставрации иконы будут определены после изучения ее состояния. "До получения полных результатов исследования "Святой Троицы" после ее нахождения в храме Христа Спасителя сложно сказать, сколько потребуется времени и какие специалисты войдут в команду по работе с этим уникальным памятником древнерусского искусства", — заявила она.

В минувшем мае президент Владимир Путин распорядился передать "Троицу" РПЦ, в начале июня ее переместили в храм Христа Спасителя на две недели, но позже продлили ее пребывание сразу на месяц. На прошлой неделе патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр культуры Ольга Любимова подписали соглашение о передаче иконы Троице-Сергиевой лавре в безвозмездное пользование на 49 лет.

Фото: culture.gov.ru