"Троица" Рублева перешла в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр культуры Ольга Любимова подписали 12 июля договор о передаче иконы "Троица" Андрея Рублева в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре, говорится в сообщении на сайте РПЦ. Церемония состоялась в здании Петербургской митрополии в Александро-Невской лавре.

После завершения церемонии патриарх выступил с речью, адресованной присутствовавшим при подписании документа. Он охарактеризовал произошедшее как "историческое событие" и добавил, что Россия теперь существует "в иное время, в иную эпоху" по сравнению с годами, когда государство изымало у церкви ее имущество.

"Прошло — надеемся, безвозвратно, — то время, когда святыни изымались из церкви, и наступило время, когда церкви возвращаются святыни, даже представляющие огромную культурную, историческую ценность", — подчеркнул предстоятель РПЦ.

Сейчас "Троица" Рублева находится в московском храме Христа Спасителя. Решение о ее передаче РПЦ было принято президентом Владимиром Путиным в мае этого года. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил это заботой о "чаяниях верующих". В конце июня министр Любимова сообщила, что решение о реставрации иконы примут специалисты после оценки ее состояния.

Фото: pixabay