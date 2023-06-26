Решение о восстановлении "Троицы" Рублева примут после оценки ее состояния, сообщила Любимова

Решение о реставрации иконы Андрея Рублева "Троица" будет принято после оценки ее состояния экспертами, рассказала 26 июня министр культуры Ольга Любимова. Сейчас для памятника культуры подготовлено специальное помещение с климат-контролем, уточнила она по результатам встречи с главой реставрационного центра имени Грабаря Дмитрием Сергеевым.

"Для иконы подготовили специальное помещение с климат-контролем, газовой системой пожаротушения, техническими средствами охраны, включая видеонаблюдение", — написала Любимова в своем Telegram-канале.

По словам главы Минкульта, к выполнению работ по сохранению иконы привлекут специалистов центра имени Грабаря и представителей "других ведущих институций". Сами решения по вопросу восстановления иконы примут после оценки экспертами.

В настоящее время икона находится в московском храме Христа Спасителя. В середине июня стало известно, что она останется там на месяц дольше запланированного срока. Решение о передаче иконы РПЦ принял в мае президент Владимир Путин.

Фото: Telegram-канал Ольги Любимовой