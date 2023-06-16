"Троица" Рублева останется в ХХС еще на месяц

Икона Андрея Рублева "Троица" останется в московском храме Христа Спасителя еще на месяц относительно ранее назначенной даты, следует из выпущенного 16 июня сообщения на сайте РПЦ.

"Принято решение о продлении срока пребывания иконы Святой Троицы в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве до 18 июля 2023 года, дня празднования памяти преподобного Сергия Радонежского", — уведомили в патриархии.

В РПЦ отметили, что сейчас Министерство культуры готовит необходимые документы "в целях оформления передачи чтимой святыни". Отдельно авторы коснулись высказывания экзарха Африки митрополита Клинского Леонида, который в своем Telegram-канале в пятницу предположил возможность "саботажа" со стороны Минкульта решения о передаче иконы. "Безответственные высказывания о якобы имеющем место саботаже со стороны Минкультуры России исполнения указания президента РФ о передаче иконы в пользование церкви не имеют под собой никаких оснований", — постулировали в патриархии свою позицию на этот счет.

В середине мая президент Владимир Путин распорядился передать "Троицу" РПЦ. Позже его пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил подобное решение заботой о "чаяниях верующих". В конце месяца Минкульт распространил сообщение, что икона будет выставлена в храме 4 июня на две недели, а потом ее заберут на реставрацию. Неделей позже патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с заявлением, что икона пробудет в храме год, а затем переедет в Троице-Сергиеву лавру, сообщал 3 июня РБК.

На прошлой неделе министр культуры Ольга Любимова заявила, что икону ждет реставрация длительностью до одного года.