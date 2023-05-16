Передачу "Троицы" РПЦ в Кремле объяснили заботой о "чаяниях верующих"

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал передачу Русской православной церкви иконы "Троица" Андрея Рублева. По версии представителя Кремля, подобное решение было продиктовано в первую очередь "гуманитарными соображениями".

"Это касается большого количества верующих в нашей стране, для которых икона является большой святыней", — передает "Интерфакс" слова Пескова. Пресс-секретарь также выразил мнение, что пребывание иконы в фондах Третьяковской галереи "не совсем соответствует чаяниям наших верующих".

На вопрос, советовался ли президент Владимир Путин с культурным сообществом перед принятием решения о передачи иконы, Песков ответил, что "подобные решения не принимаются без координации с теми, с кем необходимо координироваться". На вопрос о возможности передачи РПЦ другого музейного имущества он заявил, что не располагает нужной информацией.

За последние дни стало известно о двух случаях передачи музейного имущества РПЦ. Сперва появилась информация о договоре между Эрмитажем и Петербургской митрополией, согласно которому последняя получит раку Александра Невского. Позже Минкульт поведал о сроках передачи саркофага в Александро-Невскую лавру.

Кроме того, в понедельник стало известно о том, что Путин распорядился передать церкви икону XV века "Троица". По утверждению РПЦ, произошло это "в ответ на многочисленные просьбы православных верующих".