Собянин сообщил о сбитом беспилотнике под Москвой

На подлете к Москве был сбит беспилотник, сообщил 6 августа мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, попытка прорыва произошла за час до полудня.

"Сегодня в районе 11 часов была попытка прорыва на Москву беспилотника. На подлете силами ПВО был уничтожен. Военные молодцы", — написал Собянин в своем Telegram-канале.

В Минобороны заявили, что дрон был сбит в 11:27 на территории Подольского района Московской области. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в столичном аэропорту Внуково ввели временные ограничения на прием и вылет самолетов.

В прошлый раз Собянин сообщал об атаке беспилотников 1 августа. Тогда был поврежден фасад одного из зданий в комплексе "Москва-Сити".

Фото: Telegram-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"