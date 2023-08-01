Собянин сообщил об атаке нескольких беспилотников в Москве

Беспилотные летательные аппараты сбили в Москве в ночь на 1 августа, рассказал мэр Сергей Собянин. Один из дронов долетел до башни "IQ-квартал" на территории комплекса "Москва-Сити", которая уже подвергалась атаке на прошлой неделе.

"Несколько беспилотников при попытке пролета в Москву были сбиты средствами ПВО. Один долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз", — написал Собянин в своем Telegram-канале.

По сообщению мэра столицы, в результате атаки был поврежден фасад здания на уровне 21-го этажа. В целом площадь нарушенного остекления составила 150 квадратных метров, следует из его сообщения. Пострадавших в результате атаки нет, следует из его слов.

Согласно сообщению Минобороны, речь идет об атаке трех беспилотников, два из которых были сбиты в Подмосковье, а один долетел до столицы.

"Два украинских БПЛА уничтожены в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области", — сообщили в ведомстве.

Третий дрон, по данным военных, был подавлен комплексами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение "на территории комплекса нежилых зданий "Москва-Сити".

Предыдущая атака беспилотников на столицу состоялась в ночь на 30 июля. В тот раз повреждения получила та же башня "IQ-квартал" в "Москва-Сити". В Кремле заявили, что усиления мер безопасности в столице ждать не следует.

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