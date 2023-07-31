Песков: В Москве не планируется усиления мер безопасности из-за атак беспилотников

Ожидать усиления мер безопасности в Москве и Подмосковье в связи с атаками беспилотников не следует, поскольку они и без того усилены, заявил 31 июля журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Очевидно, что меры безопасности и так усилены, и так предпринимаются все возможные меры для того, чтобы организовать защиту на необходимом уровне от продолжающейся опасности террористических ударов по мирным объектам", — цитирует РИА "Новости" заявление представителя Кремля.

Песков отметил, что безопасность граждан и госструктур находятся в одной плоскости и потому не следует отделять их одно от другого. Также он уточнил, что принятые меры безопасности касаются всех регионов, подвергающихся атакам дронов. В целом же, по его мнению, для получения более конкретных ответов следует обращаться в Минобороны. "На этот вопрос должны давать ответы именно те, кто профессионально этим занимается", — высказался представитель Кремля.

Очередная атака беспилотников на Москву состоялась в ночь на 30 июля. До этого на прошлой неделе в понедельник была зафиксирована атака двух дронов на столицу. Позже еще один беспилотник был сбит в Подмосковье.

Фото: ЗАКС.Ру