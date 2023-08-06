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Новости 12:53

Дрозденко проведет прямую линию с жителями Ленобласти в понедельник

фото ЗакС политика Дрозденко проведет прямую линию с жителями Ленобласти в понедельник

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проведет очередную прямую линию с жителями региона в ближайший понедельник, 7 августа. Отвечать на вопросы граждан он будет в течение часа, сообщили в правительстве Ленобласти.

"В течение часа с 16:00 до 17:00 Александр Дрозденко ответит на вопросы жителей", — уведомили в пресс-службе регионального правительства.

Задать вопрос губернатору можно будет, позвонив по телефонным номерам 006 и +7 (81361) 315-01. Прямая линия состоится в эфире телеканала "ЛенТВ24", к трансляции подключат по видеосвязи глав муниципальных образований области.

На этой неделе в Петербурге прямую линию провел вице-губернатор Сергей Дрегваль. Среди прочего он заявил, что власти города не могут отказаться от летних отключений горячей воды.

Фото: ЗАКС.Ру


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