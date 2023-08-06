Стоимость вторичной недвижимости в России выросла на 12 процентов с начала года

Средняя стоимость вторичного жилья в России подорожала с начала 2023 года приблизительно на 12 %, сообщили 6 августа "Известия" со ссылкой на участников рынка. К концу года цены могут подняться еще на 3-5 %, полагают эксперты.

По словам гендиректора VSN Realty Яны Глазуновой, стоимость вторичного жилья в стране выросла с начала года на 10-12 %. Директор компании "Этажи" Ильдар Хусаинов оценил подорожание в 9 %. При этом в большинстве крупных городов страны стоимость квадратного метра вторичного жилья оказалась на 10-20 % ниже, чем в новостройках, отметил он.

По заявлению Хусаинова, причиной подорожания вторичного жилья стала "переориентация покупателей с новостроек на готовое жилье после ограничения околонулевых ставок по ипотеке и подорожание ремонта". Как уточнили газете в компании "Метриум", за год цена ремонта выросла на 10-15 %. В первую очередь это обусловлено повышением цен на строительные материалы.

"В краткосрочной перспективе цены на вторичку продолжат расти по инерции — на 0,3–0,5 % в месяц. К концу года они могут увеличиться еще на 3–5 %", — допустил Хусаинов.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов пообещал увеличить объемы ввода жилья в 2023 году. Произошло это вскоре после беседы с президентом Владимиром Путиным, в ходе которой тот указал на некоторое снижение ввода новой недвижимости в городе.

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