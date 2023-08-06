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Новости 14:36

В Петербурге полиция задержала пикетчика с пацифистским плакатом

фото ЗакС политика В Петербурге полиция задержала пикетчика с пацифистским плакатом

В Петербурге полиция задержала местного жителя Дмитрия Гвоздева, вставшего в одиночный пикет у станции метро "Выборгская", сообщил 6 августа проект "ОВД-Инфо"*. В руках горожанин держал плакат с пацифистским посылом.

Как сообщили правозащитники, петербуржца доставили в отдел полиции № 19. Для оказания ему юридической помощи выехала адвокат Олеся Васильченко. По данным проекта, правоохранители не пустили ее к задержанному.

В минувшую среду у Гостиного двора был задержан сторонник экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина). Ветеран ВДВ Дмитрий Костенюк держал в руках плакат с требованием освободить блогера.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру


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