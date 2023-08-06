Автобусы поменяют свои маршруты в связи с дорожными работами на улице Седова

Шесть автобусных маршрутов временно изменят пути следования в связи с дорожными работами на улице Седова, сообщили 6 августа в "Организаторе перевозок". Это продлится в течение двух следующих дней.

"Автобусы № 31, 58, 95, 114, 116, 253 из-за дорожных работ на ул. Седова 7 и 8 августа будут направлены по объездным трассам", — говорится в распространенном сообщении.

Автобус № 31 не будет заезжать на улицу Бабушкина к станции метро "Елизаровская", автобус № 58 будет следовать по улице Седова, Большому Смоленскому проспекту и улице Бабушкина до остановки "Метро "Елизаровская", а затем по проспекту Елизарова и улице Седова. Автобус № 95 в направлении от станции метро "Ломоносовская" будет идти по улице Бабушкина, Большому Смоленскому проспекту и улице Седова. Автобус № 114 при следовании от остановки "Метро "Елизаровская" пойдет по улице Бабушкина, Большому Смоленскому проспекту и улице Седова. Маршрут № 116 от станции метро "Елизаровская" пойдет по улице Бабушкина, Железнодорожному проспекту и улице Седова. Наконец, автобус № 253 будет ходить со стороны площади Бехтерева по улице Седова, Большому Смоленскому проспекту и улице Бабушкина.

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Фото: ЗАКС.Ру