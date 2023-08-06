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Новости 17:10

"Это не совсем демократия": Песков высказался о предстоящих выборах президента России

фото ЗакС политика "Это не совсем демократия": Песков высказался о предстоящих выборах президента России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высказался о предстоящих в 2024 году выборах главы государства. По его мнению, на них будет переизбран Владимир Путин, который получит более 90 % голосов избирателей.

"Наши президентские выборы — это не совсем демократия, это дорогостоящая бюрократия. Путин будет переизбран в следующем году с более чем 90 % голосов", — заявил Песков газете The New York Times.

Также представитель Кремля высказался относительно перспектив продолжения спецоперации на Украине. По его словам, в ближайшее время она не завершится.

"Мы продолжим операцию в обозримом будущем", — заявил Песков изданию.

Предыдущие выборы президента России состоялись 18 марта 2018 года. Согласно данным ЦИК, Владимир Путин набрал тогда 76,69 % голосов.

В июне Песков уже высказывался об участии Путина в следующих выборах президента. По его словам, действующий глава своевременно оповестит о принятом решении относительно участия в избирательной кампании.

Фото: Kremlin.ru


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