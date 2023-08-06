Миронов: Минспорт проработает вопрос проведения парада физкультурников в Москве

Министерство спорта проработает вопрос о проведении в 2024 году Всероссийского парада физкультурников на Красной площади в Москве, заявил 6 августа лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов. Информацию об этом он почерпнул из официального ответа ведомства на письмо справороссов.

Как уточнил Миронов, в июле он вместе с однопартийцами направил главе Минспорта Олегу Матицыну предложение устроить парад физкультурников в Москве. В полученном ответе говорится, что проведение мероприятия в этом году не запланировано. В то же время министерство намерено обсудить с правительством возможность организации парада в следующем году.

Проведение парада физкультурников поспособствует сплочению граждан, а заодно позволит популяризировать здоровый образ жизни, полагает Миронов. "В Советском Союзе такое мероприятие имело большое культурное значение. В наше время его проведение позволит консолидировать граждан всей страны, а также активизирует работу по популяризации здорового образа жизни и развитию массового детско-юношеского спорта в стране", — высказался политик в своем Telegram-канале.

Ранее Миронов пообещал обратиться "куда надо" ради финансирования строительства виадука над Краснопутиловской улицей.

Фото: ЗАКС.Ру