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Новости 9:25

Российские производители должны иметь приоритет при поставках в медучреждения, считает Мурашко

фото ЗакС политика Российские производители должны иметь приоритет при поставках в медучреждения, считает Мурашко

Изготовители продукции для медицинских учреждений из России должны получать преференции при поставках, заявил 7 августа глава Минздрава Михаил Мурашко. Своим мнением он поделился на совещании по вопросам развития системы оказания первичной медпомощи, состоявшемся в Уфе.

"Мы настаиваем, чтобы при <…> заключении контрактов приоритеты, конечно же, отдавались отечественному производству, которое в последние годы показывает колоссальные успехи", — передает слова министра ТАСС.

Мурашко также заявил, что во время пандемии коронавируса большая часть медицинского оборудования и лекарств, использовавшихся в российских больницах, была произведена на отечественных предприятиях. Также он поведал о том, что Минздрав видит "так называемый вау-эффект" на международных форумах, участники которых знакомятся с российскими технологиями.

На прошлой неделе Мурашко сообщил о старте поставок вакцины от гриппа в ожидании сезонного подъема заболеваемости.

Фото: ЗАКС.Ру


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