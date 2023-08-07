Силовики задержали петербуржца по подозрению в поджогах релейных шкафов

Сотрудники ФСБ и полиции задержали в Петербурге 41-летнего жителя Приморского района по подозрению в поджоге четырех релейных шкафов на железной дороге, сообщил 7 августа 78.ru со ссылкой на собственные источники.

По версии силовиков, за каждую атаку на железнодорожное оборудование петербуржец получал по 10 тысяч рублей. В вину задержанному ставят поджог релейного шкафа в Лисьем Носу 29 июля, в Белоострове и Сестрорецке 1 августа и затем 6 августа в Лебяжьем.

Обстоятельства происшествий выясняются.

В середине июля Приморский районный суд Петербурга отправил под арест двоих местных жителей, обвиняемых в поджоге релейного шкафа на перегоне между станциями Новая Деревня и Лахта.

Фото: ЗАКС.Ру