ЛДПР предложит индексировать пенсии части работающих пенсионеров

ЛДПР разработала законопроект об индексации пенсий трудоустроенным в социальной сфере пенсионерам, сообщил 7 августа замглавы фракции либерал-демократов в Госдуме Ярослав Нилов. При этом он заявил, что находит нужным возврат индексаций для всех пенсионеров, но начать следует "хотя бы с бюджетников".

По словам Нилова, мера коснется бюджетников, занятых в учреждениях здравоохранения, образования, а также социального обслуживания граждан. В случае принятия проекта индексации для них должны будут возобновиться с начала 2024 года.

"Мера экспериментальная, но, уверен, результат окажется крайне действенным для многих специалистов, доходы которых совершенно не соответствуют их объемной и важной нагрузке", — написал политик в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что правовое управление Госдумы рекомендовало к рассмотрению законопроект вице-спикера Бориса Чернышова (ЛДПР) об указании стоимости товаров в пересчете на единицу измерения — один килограмм или один литр.

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